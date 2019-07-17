В Госдуме предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в «Ростех» письмо с инициативой создать специальный телефон для школьников — «шкулфон». Об этом сообщает RT.

«По мнению Чернышова, „шкулфон“ сможет стать альтернативой возможному полному запрету на использование детьми обычных мобильных телефонов в школах», — говорится в сообщении.

Отимечается, что в «шкулфоне» должны быть записаны номера телефонов родителей, педагогов и одноклассников, а также должна быть установлена программа, которая открывает приложения «Московская электронная школа», его федеральный аналог «Российская электронная школа», учебный справочник по общим вопросам и калькулятор.

Кроме того, в новом устройстве необходимо установить школьный внутренний Интранет со встроенной программой, «блокирующей любые попытки буллинга школьников друг другом». По словам Чернышева, программа будет отсекать вирусы и сайты, котореы не подходят несовершеннолетним.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что, по данным ВЦИОМ, порядка 70% россиян поддерживают идею запретить в школе гаджеты.

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