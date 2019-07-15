ВЦИОМ: Почти 70% россиян поддерживают идею запрета гаджетов в школе

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Большинство россиян поддерживают идею запрета смартфонов и мобильных телефонов в школьных классах, однако доля респондентов с таким мнением снизилась с 73% до 67% за год, следует из данных опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает ТАСС.

При этом порядка 62% опрошенных уверены, что запрет использования гаджетов во время уроков положительно повлияет на учебный процесс. Чаще всего идею поддерживают женщины, а также россияне в возрасте 34 — 59 лет. Кроме того, предложение находит отклик также у тех родителей, дети которых не обладают мобильными телефонами.

Старшая возрастная группа — 60+ — поддерживают идею абсолютного запрета гаджетов на территории школ.

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