Проходящим службу по контракту рядовым и сержантам с 1 сентября поднимут зарплату

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поддержал предложения Минобороны по усилению соцзащиты рядовых и сержантов, которые служат по контракту. Об этом пишет «Красная звезда» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

«Так, уже с 1 сентября предусматривается существенное увеличение денежного довольствия военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава», — говорится в сообщении.

Также с 1 октября планируется законодательно оформить механизм повышения размера компенсационных выплат рядовым и сержантам за наем жилья, приравняв их к уровню офицеров и прапорщиков.

Рядовым, сержантам и курсантам военных образовательных организаций планируется предоставить равные права на оплату проезда в место отпуска и обратно.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что почти 150 новобранцев Преображенского комендантского полка, среди которых были и призывники из Республики Татарстан, приняли присягу в Москве.

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