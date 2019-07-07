Новобранцы Преображенского полка из Татарстана приняли присягу в Москве

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Около 150 новобранцев Преображенского комендантского полка, среди которых были и призывники из Татарстана, приняли присягу в музее Победы на Поклонной горе Москвы, сообщает пресс-служба музея.



Торжественная церемония состоялась в Зале славы музея Победы, на мраморных пилонах которого высечены имена 12 тыс. Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более двадцати лет.





Командир полка полковник Дмитрий Стреха подчеркнул, что принимать присягу в этом величественном зале является большой честью для солдат. Он пожелал молодым людям достойно выполнять свой воинский долг.



Мероприятие состоялось при участии представителей командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родных и близких новобранцев. Торжество завершилось показательными выступлениями преображенцев.





Попасть в Преображенский полк считается большой удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья. Кроме того, призывники не должны иметь проблем с законом и вредных привычек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сержант Преображенского полка из Нижнекамска вписан в полковую Книгу почета.

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