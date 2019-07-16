Гидрометцентр РТ: Погода в Татарстане будет теплой, но неустойчивой

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В ближайшие дни на территории Татарстана ожидается теплая и даже жаркая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра, 17 июля, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в республике пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможны усиления юго-восточного и восточного ветра до 15–18 м/с. Причиной такой погоды станет пришедший с запада циклон, в передней части которого окажется регион. В дневные часы воздух прогреется до 26 градусов тепла, отмечают метеорологи.

При этом в четверг и пятницу, 18 и 19 июля, через Татарстан будут проходить атмосферные фронты западного циклона. Вновь местами вероятны дожди с грозами. В ночные часы столбики термометров опустятся до 13 градусов выше нуля, днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов.

«По предварительному прогнозу, в выходные дни, 20 и 21 июля, на территории республики сохранится теплая неустойчивая погода», – предупреждают синоптики.

До этого о предстоящем возвращении тепла в Татарстан рассказал профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.