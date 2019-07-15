Эксперт: В ближайшие дни в Татарстан вернется тепло

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В ближайшие дни Татарстан ждет заметное потепление и солнечная погода, которая вернется в рамки июльской климатической нормы. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» сообщил профессор, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По словам ученого, сейчас погода над Татарстаном определяется циклоном, центр которого расположен восточнее Самары. Его фронтальные разделы принесли в республику новую порцию осадков и прохладную температуру в районе 22-23 градусов.

«Но уже с завтрашнего дня, согласно прогнозам Гидрометцентра России, у нас начнется заметное повышение температуры. Во вторник и среду ожидается до 25 градусов тепла, а во второй половине недели столбики термометров покажут 26 градусов. И ночные температуры тоже будут высокими — 16-17 градусов», — отметил Юрий Переведенцев.

Он добавил — погода в регионе вернется в рамки июльской климатической нормы. При этом, несмотря на потепление, вероятность кратковременных осадков на территории Татарстана останется высокой.

«К середине месяца мы выполняем июльскую норму осадков. В июле это 70 мм, и сейчас почти половину из этой нормы мы уже выбрали», — заключил Переведенцев.

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