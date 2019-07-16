В Татарстане впервые ЕГЭ по китайскому языку сдали четыре выпускника

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Выпускники российских школ впервые в этом году сдавали ЕГЭ по китайскому языку. В Татарстане экзамен по этому предмету сдали четыре школьника. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Китайский язык в этом году сдавали впервые. Три человека заявились, но по факту сдавали четыре. Думаю, что в дальнейшем количество выпускников, сдающих этот предмет, будет увеличиваться, причем по всей России. Это ожидаемый процесс. Экономика диктует в данном случае, у нас динамично развиваются отношения с Китаем. Очень много обучающихся изучают китайский язык факультативно», – сказал глава Минобрнауки РТ.

По его словам, в целом по России ЕГЭ по китайскому языку сдали 65 человек. В Татарстане результат по этому предмету ниже среднероссийского показателя на 5,75 балла.

Говоря о ЕГЭ по иностранным языкам, министр также отметил, что на экзамен по испанскому заявился один участник, но затем официально отказался его сдавать. «С 2014 года наблюдается рост среднего балла ЕГЭ по английскому языку. Подготовка по иностранному языку особенно актуальна, так как с 2022 года этот экзамен станет обязательным для всех одиннадцатиклассников», – добавил он.

В Татарстане комплекс мероприятий по повышению качества иноязычного образования реализуется в соответствии с дорожной картой по развитию иноязычного образования в РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.