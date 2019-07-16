В Татарстане результаты ОГЭ по десяти предметам оказались выше республиканских показателей 2018 года

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году результаты ОГЭ по десяти предметам оказались выше республиканских показателей 2018 года. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Повысились показатели ОГЭ по математике (на 0,08), физике (0,12), химии (0,04), информатике и ИКТ (0,18), биологии (0,59), истории (0,18), английскому языку (0,02), французскому языку (0,12), обществознанию (0,06) и литературе (0,46).

«Средняя оценка по русскому языку, географии, немецкому языку снизилась на 0,1 по сравнению с 2018 годом», – подчеркнул глава Минобрнауки РТ.

По словам Рафиса Бурганова, государственную итоговую аттестацию прошли 37 тыс. 246 выпускников девятых классов Татарстана, в том числе 967 детей с ограниченными возможностями здоровья.

По результатам основного периода ОГЭ 2040 выпускников, получивших неудовлетворительный результат по одному и двум учебным предметам, приняли участие в повторной сдаче экзаменов в резервные сроки основного этапа, с 25 июня по 2 июля.

«К экзаменам в сентябре допущены 240 выпускников девятых классов, которые пока остаются без аттестата об основном общем образовании», – отметил министр.

Девятиклассники сдавали четыре обязательных экзамена – по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам.

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