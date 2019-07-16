В Татарстане количество не получивших аттестат выпускников школ снизилось в 2,5 раза

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане количество выпускников школ, не получивших аттестат в этом году, снизилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

В прошлом году по итогам резервных дней ЕГЭ не преодолели минимальный порог по баллам 47 выпускников: три школьника на экзамене по русскому языку и 44 – по математике базового уровня, рассказал глава Минобрнауки РТ.

По словам Рафиса Бурганова, в этом году 239 выпускников, или 1,5%, не смогли набрать минимальное количество баллов по обязательным предметам ЕГЭ в основной период проведения единого госэкзамена. В частности, шесть человек на экзамене по русскому языку, 179 – по математике профильного уровня, 54 – по математике базового уровня. «Все они были допущены к пересдаче соответствующего экзамена 24 и 26 июня», – заметил министр.



Он добавил, что по итогам пересдачи в резервные дни основного периода не преодолели порог и, соответственно, не получат аттестат о среднем общем образовании 18 выпускников текущего года: один школьник – по русскому языку (Дрожжановский район), два – по математике профильного уровня (Казань и Кайбицкий район), 15 – по математике базового уровня (Казань, Набережные Челны, Азнакаевский, Чистопольский, Зеленодольский районы).

«Все 18 ребят, которые не сдали ЕГЭ по обязательным предметам, смогут пересдать русский язык и базовую математику в сентябре и в случае положительных баллов получить аттестат», – уточнил спикер.

В Татарстане в этом году удовлетворено 122 из 742 поданных участниками ЕГЭ апелляций. По сравнению с 2018 годом количество апелляций участников ЕГЭ уменьшилось, но доля удовлетворенных апелляций увеличилась с 12,4% до 16,44%. При этом выросло число апелляций о наличии технических ошибок.

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