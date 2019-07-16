В Татарстане 2 тыс. из 2245 отличников окончили школу с медалью

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане из 2245 претендентов на медаль «За особые успехи в учении» подтвердили право ее получить 2 тыс. выпускников. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

По словам главы Минобрнауки РТ, медаль «За особые успехи в учении» получили 12,5% от общего числа выпускников, сдававших ЕГЭ.

«Для получения аттестата с отличием и медали “За особые успехи в учении” выпускники должны были сдать русский язык и математику профильного уровня не менее чем на 70 баллов, либо получить по математике базового уровня, государственному выпускному экзамену по русскому языку и ГВЭ по математике оценку “пять”», – отметил Рафис Бурганов.

В Татарстане традиционно высокий средний балл ЕГЭ по русскому языку, который является предметом обязательным для получения аттестата, подчеркнул министр.

К проведению ЕГЭ в основной период в республике было привлечено 6348 педагогических работников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.