Глава Минобрнауки РТ: 30 стобалльников по математике – лучший результат за все годы проведения ЕГЭ

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). 30 стобалльников по математике – это лучший результат за все годы штатного проведения ЕГЭ в Татарстане. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

В республике увеличилось количество стобалльников по математике профильного уровня (30 выпускников), по физике (12 человек), литературе (15) и обществознанию (2), рассказал глава Минобрнауки.

При этом он заметил, что снизилось по сравнению с 2018 годом число стобалльников по русскому языку с 99 до 72. «Это тенденция в целом по России. По другим предметам количество стобалльных результатов также немного снизилось: по химии их 37, информатике – 20, биологии – 3, истории – 2», – добавил министр.

По словам Рафиса Бурганова, стобалльников подготовили школы 21 муниципального района республики, а также Казани и Набережных Челнов. Наибольшее количество стобалльных результатов получили выпускники школ Казани – 94; Набережных Челнов – 25, Зеленодольского района – 10, Альметьевского и Бугульминского районов – по 9, Нижнекамского района – 6, Верхнеуслонского района – 5, Лениногорского района – 4, Агрызского, Азнакаевского, Елабужского, Заинского, Чистопольского районов – по 3, Балтасинского, Мамадышского, Сабинского, Спасского районов – по 2, Дрожжановского, Камско-Устьинского, Нурлатского, Тукаевского, Черемшанского районов – по 1.

Для обеспечения открытости процедур проведения государственной итоговой аттестации в Татарстане организована система общественного наблюдения. В качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ и ОГЭ приняли участие 558 студентов вузов и колледжей. Онлайн-видеонаблюдение проводили 139 студентов вузов республики.

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