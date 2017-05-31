В Татарстане до 1,4 тыс. выросло число выпускников, выбравших ОГЭ по татарскому языку

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом учебном году основной государственный экзамен (ОГЭ) по татарскому языку сдали 1,4 тыс. человек. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

«Также 19 выпускников 11-х классов выбрали экзамен по татарскому. Это те, кто будет поступать на татарскую филологию, кто видит себя в науке», – сказал глава Минобрнауки РТ.

В прошлом году 1465 девятиклассников изъявили желание сдавать ОГЭ по родным языкам, в том числе по татарскому языку – 1275 выпускников. Кроме того, 24 выпускника 11-х классов сдали единый республиканский экзамен по татарскому языку.

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