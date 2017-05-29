В Татарстане 24 выпускника сдали ЕРЭ по татарскому языку для поступления в вуз

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(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В период государственной итоговой аттестации в Татарстане 24 выпускника 11-х классов сдали единый республиканский экзамен по татарскому языку. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.
ЕРЭ по татарскому языку сдавали те одиннадцатиклассники, которым результат этого экзамена необходим для поступления в вуз, пояснили в министерстве.
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