В Татарстане 24 выпускника сдали ЕРЭ по татарскому языку для поступления в вуз

Единый республиканский экзамен по татарскому языку прошел в период ГИА.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В период государственной итоговой аттестации в Татарстане 24 выпускника 11-х классов сдали единый республиканский экзамен по татарскому языку. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

ЕРЭ по татарскому языку сдавали те одиннадцатиклассники, которым результат этого экзамена необходим для поступления в вуз, пояснили в министерстве.