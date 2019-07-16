Рафис Бурганов объяснил причины увольнения трех директоров школ Набережных Челнов

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов объяснил причины увольнения директоров трех школ Набережных Челнов сегодня на брифинге в Кабмине РТ.

«По трем педагогам, с которыми были расторгнуты контракты: в первой школе директор написала заявление в связи с уходом за больной мамой, в 23-й школе директор переезжает в Казань, а директор 38-й школы написала заявление по состоянию здоровья, она уже год находится на больничном. Это то, что касается конкретных школ, которые звучали в прессе», – уточнил Рафис Бурганов.

Он добавил, что в слова мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, прозвучавшие на деловом понедельнике 8 июля, «был вложен другой смысл». «Понимая, что образовательное пространство очень чутко на все реагирует, соответствующие разъяснения были даны мэром», – подчеркнул министр.

«Для нас ЕГЭ – это, прежде всего, инструмент для нашей внутренней работы. Мы не собираемся сравнивать районы, школы, иначе породим ненужную “гонку вооружений”, напряженное настроение на экзаменах. Есть разные структуры – профильные, универсальные классы. Естественно, в профильных школах будет выше ЕГЭ. Мы против того, чтобы сравнивать, но каждая школа должна работать над своими показателями, смотреть, где у них слабые места. Много критериев, по которым мы видим, как организована работа в организации. Например, внешкольная работа, содержание самой школы, взаимоотношения с родителями», – заключил глава Минобрнауки РТ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах с директорами нескольких школ не стали продлевать контракты из-за неудовлетворительных результатов ЕГЭ.

Заместитель начальника управления образования исполкома Набережных Челнов Лидия Золотарева заявила ИА «Татар-информ», что результаты ЕГЭ и ОГЭ не являются основанием для расторжения контракта с директорами школ, а слова Наиля Магдеева на деловом понедельнике неправильно интерпретировали.

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