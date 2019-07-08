Исполком Челнов: Слова Наиля Магдеева об увольнении директоров школ неправильно интерпретировали

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Результаты ЕГЭ и ОГЭ не являются основанием для расторжения контракта с директорами школ. Слова мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева на деловом понедельнике неправильно интерпретировали. Об этом ИА «Татар-информ» заявила заместитель начальника управления образования исполкома Набережных Челнов Лидия Золотарева.

«Результаты ЕГЭ и ОГЭ не являются основанием для расторжения контракта. Слова мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева на деловом понедельнике неправильно интерпретировали. Его высказывание было связано с итоговым совещанием директоров школ, которое проходило у нас недавно. И к тому заседанию результатов ЕГЭ и ОГЭ еще не было, говорили о работе школ в части приведения к соответствию с нормативными требованиями и так далее. Мэр сказал, что для всех школ создаются одинаковые условия, но у одних результаты хорошие, а у других – не очень», – рассказала собеседница информагентства.

По словам Лидии Золотаревой, мэр Набережных Челнов поручил управлению образования разобраться с методической точки зрения, почему результаты отдельных школ невысокие. «Конкретно про ЕГЭ и ОГЭ разговора не было. И в целом пока известны только предварительные данные. Здесь говорить, что из-за результатов государственной итоговой аттестации расторгнуты контракты, неправильно», – отметила она.

Заместитель начальника управления образования подтвердила, что с некоторыми директорами школ не продлены контракты. «Например, один директор не сможет работать по болезни матери, вторая переезжает в другой город, с третьим директором не продлили контракт из-за того, что в течение нескольких лет показатели деятельности школы, которой он руководит, низкие. Но здесь учитывается функционирование школы в целом, а не результаты государственной итоговой аттестации», – подчеркнула она.

Лидия Золотарева уточнила, что есть рейтинговые показатели школ, куда итоги ЕГЭ и ОГЭ не входят. Они основываются на результатах методической работы с педагогическими кадрами, воспитательной деятельности. «У нас есть школы, которые имеют невысокие результаты по ЕГЭ и ОГЭ, но в то же время у них высокие показатели по воспитательной работе, и учреждение занимает хорошие места в рейтинге», – заметила она.

Собеседница информагентства также добавила, что директора школ принимаются на работу по контракту на определенный срок. «Эта система в нашем городе отработана уже более 10 лет. У нас реализуется схема ротации кадров, то есть иногда те директора, чьи школы показывают высокие результаты, переходят на руководство более крупными или новыми школами. Наиболее опытных назначают в те школы, которые показывают слабые результаты, чтобы повысить ее уровень», – заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Набережных Челнах с директорами нескольких школ не стали продлевать контракты по итогам ЕГЭ.

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