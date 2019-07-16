В Набережных Челнах прощаются с погибшими в ДТП с автобусом в Башкирии

(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прощаются с погибшими в ДТП с перевернувшимся татарстанским автобусом в Башкирии.

С утра возле городского морга собрались родные, друзья, близкие погибших в ДТП в Архангельском районе Республики Башкортостан.

На данный момент, по словам сотрудников ритуальной компании, занимающейся похоронами, родственникам выдали тела троих челнинцев. Тела остальных погибших отдадут родным в течение дня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером в воскресенье, 14 июля, в Башкирии в аварию попал автобус с татарстанскими туристами. В результате аварии погибли шесть человек. Еще 21 пострадавший находится в больнице.



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