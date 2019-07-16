В Татарстане наблюдение за грузовиками позволило определить фирму, создавшую незаконную свалку

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В селе Новое Надырово Альметьевского района Татарстана экологам удалось определить создателя незаконной свалки, наблюдая за вывозившими мусор грузовиками «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отходы производства вывозили с улицы Ленина, где велась реконструкция. С целью установления обстоятельств дела у компании истребовали документы», – отмечается в сообщении ведомства.

Организации-нарушителю грозят штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, а также за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. Их размер, согласно статье 8.2 КоАП РФ и части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, может составить от 100 тыс. до 250 тыс. и от 400 тыс. до 700 тыс. рублей соответственно.

При этом компания не выполнила требование инспекторов Минэкологии республики в установленный срок. За это в отношении нее составлен административный протокол по статье 17.7 КоАП РФ, который направлен в Лениногорский городской суд для принятия решения. Это может грозить предприятию дополнительным штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприниматель из Татарстана будет оштрафован за свалку в водоохранной зоне.

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