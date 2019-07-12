Предприниматель из Татарстана будет оштрафован за свалку в водоохранной зоне

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В водоохранной зоне ручья устроил свалку предприниматель из Азнакаево. За нарушение закона об охране окружающей среды он будет оштрафован, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отходы на почве, образовавшиеся от торговой деятельности, выявили экологические инспекторы в черте города Азнакаево. Площадь незаконного складирования составила 12 кв. м, объем — 10 кубических метров», — сказано в сообщении.

Как выяснилось позже, свалка у торговой точки стала бесплатной альтернативой законному способу — договор на вывоз твердых коммунальных отходов нарушитель не заключал. По факту нарушения ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предпринимателя ожидает административная ответственность по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Свалки мусора – распространенное явление в Татарстане. Ранее «Татар-информ» сообщало, что строительный хлам был обнаружен экологами в водоохранной зоне Казанки в Кировском районе столицы Татарстана. Загрязнение почвы зафиксировано на площади 2 тыс. квадратных метров. По факту организации свалки возле реки в Казани возбуждено административное расследование сразу по двум статьям КоАП РФ.





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