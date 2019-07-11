В Татарстане «Водоканалсервис» выплатил 413 тыс. рублей долгов по зарплате

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). ООО «Водоканалсервис», осуществляющее свою деятельность в отрасли сбора и обработки сточных вод, выплатило семи работникам 413 тыс. руб. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«В ходе проведенной работы по погашению задолженности по заработной плате, в рамках республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Агрызского района», — сказано в сообщении.

Это не первый долговой транш, выплаченный данной организацией в этом году. Ранее «Татар-информ» сообщало, что предприятие Агрызского района выплатило в июне долги по зарплате 55 работниками на общую сумму 384 тыс. рублей, в апреле оно рассчиталось перед 48 работниками, выплатив им 375,5 тыс. рублей. В январе этого года «Водоканалсервис» выплатил 16 сотрудникам 90,5 тыс. рублей.

Работа с должниками по зарплате продолжается в Татарстане. Данный вопрос находится на постоянном контроле у Правительства РТ.



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