Татар-информ

15 июля 2019, 20:56

Общество

«Зайти в большее число дворов»: В Татарстане на основе пожеланий жителей сформируют стандарт двора

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Общество

«Зайти в большее число дворов»: В Татарстане на основе пожеланий жителей сформируют стандарт двора

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В апреле депутаты-единороссы предложили разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий – «Наш двор».

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанская «Единая Россия» начала работу по формированию республиканской программы «Наш двор». Ее реализацию сегодня обсудили на совещании депутатов-единороссов.

В апреле текущего года на заседании парламента депутаты Госсовета РТ – члены фракции «Единая Россия» предложили разработать новую республиканскую программу по обновлению дворовых территорий – «Наш двор». Поводом к этому послужили многочисленные обращения жителей. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею и дал поручение разработать программу благоустройства и ремонта дворов многоквартирных домов. За пять лет (2020 – 2024 гг.) в Татарстане предлагается отремонтировать дворы многоквартирных домов во всех городах и районных центрах республики.

«Для нас важно зайти как можно в большее количество дворов, чтобы к сентябрю все обобщенные предложения представить Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, которое на основании этих данных начнет разрабатывать контрольную программу. А мы ставим задачу – узнать, что люди хотят увидеть в своих дворах», – подчеркнул заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

БТИ по поручению Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ уже приступило к паспортизации всех дворовых территорий в Татарстане. Это необходимо для разработки проектно-сметных документаций для ремонта дворов.

«Наша задача – в течение 1,5 месяца провести максимально возможное количество встреч с населением республики там, где есть многоквартирные дома, чтобы потом обобщить все предложения. Чтобы сформировать программу, нужно рассчитать все параметры. Предполагаем, что на следующий год во дворы придут проектанты и строители, и начнется масштабная работа, рассчитанная минимум на пять лет, которая позволит большое число дворов привести в хорошее состояние. Конечно, во все дворы зайти этим летом мы не успеем. Но надо понимать, что программа многолетняя», – уточнил Юрий Камалтынов.

На сегодня нет четкого нормативного документа, который бы определял понятие «двор», добавил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров. «Поэтому цифры, которые я назову, относительны. Исходя из нашей аналитики, на 1,7 домов приходится один двор. По таким расчетам получается, что в республике 9 тыс. 327 дворовых территорий», – продолжил он.

По словам Ильдуса Насырова, обследовано 60% всех дворов в республике. «В 20 муниципальных образованиях уже завершили работу по обследованию и проведены замеры. То есть выезжает специалист, при необходимости применяется техника, квадрокоптеры, которые делают снимки. В результате получаем схемы, характеризующие существующий двор, что там сегодня расположено. Этот материал может быть использовать в общении с населением», – отметил он.

По мнению замминистра, анализ всех существующих дворов может быть завершен в течение месяца. «После того, как мы будем иметь отзывы и пожелания жителей, обсудив их, готовы будем сформировать республиканскую программу и предложить ее Правительству РТ», – заметил он.

Секретарь Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Лилия Маврина убеждена, что «нельзя ограничиваться только теми дворами, где все нужно начинать с “нуля”». «Есть дворы, где ничего не сделано, есть дворы, где уже что-то имеется. Думаю, что надо заходить и в те дворы, где работы проведены, и спросить у людей, чего им не хватает. Мы должны предложить Минстрою некую модель стандарта двора. Но сначала нужно провести опрос населения», – заявила она.

Лилия Маврина заверила, что когда будет сформирован конкретный проект двора, жители будут принимать участие в общем собрании по его утверждению.

«Должны быть стандарты, согласно которым можно понимать, что должно входить во двор», – поддержала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Она сообщила, что с 2012 года в систему «Народный контроль» поступило около 65 тыс. обращений, касающихся содержания и благоустройства придомовых территорий, общественных пространств, детских игровых площадок, межквартальных и внутриквартальных проездов. «Решено около 80% обращений. На сегодня 370 обращений не решено, причем с 2014 года. Есть заявки, запланированные на 2022 год. Самое большое число обращений поступает из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Лениногорска», – проинформировала омбудсмен.

На следующей неделе партия начинает реализацию первого, подготовительного, этапа проекта – встречи и обсуждение с жителями модели благоустройства различных типов дворов. 

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