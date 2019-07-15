(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В больницы Набережных Челнов доставили пятерых пострадавших в аварии с автобусом в Башкирии, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

«Четыре человека находятся в БСМП Набережных Челнов. Пациенты проходят процедуру осмотра и оформления госпитализации. Все в сознании», – уточнили в пресс-службе министерства.

Пострадавший в аварии ребенок в сопровождении отца доставлен в КДМЦ. В уфимских больницах остаются двое пассажиров, состояние которых медики оценивают как тяжелое.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в Башкирии автобус с 39 пассажирами попал в ДТП. Погибли 6 человек.

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