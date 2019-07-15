Стартовал прием заявок на конкурс лучших практик социально-экономического развития субъектов РФ

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

К участию приглашаются представители органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, предприятия с участием субъекта РФ или муниципального образования.

«Практика, поданная в рамках заявки, должна быть реализована на территории субъекта Российской Федерации в 2018 году», — говорится в сообщении.

В конкурсе представлено 8 номинаций: «строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», «городское развитие и инфраструктура», «экология и бережливое отношение к природе», «туризм и культура», «поддержка бизнеса и развитие экспорта», «социальное благополучие», «наука и образование», «цифровое развитие».

Заявки принимаются с 15 июля по 31 августа по ссылке: https://konkurs.smarteka.org/

С инструкцией по заполнению заявки можно ознакомиться здесь: https://asi.ru/investclimate/practices_sed/#docs

Ранее «Татар-информ» сообщало, что до 1 ноября принимаются заявки на IX Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм» для журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение в СМИ жизни и деятельности татарского мира.

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