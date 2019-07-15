Объявлен прием работ на всероссийский конкурс на лучшее освещение в СМИ жизни татарского мира

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Объявлен прием заявок на IX Всероссийский конкурс «Татар рухы һәм каләм» для журналистов и средств массовой информации на лучшее освещение в СМИ жизни и деятельности татарского мира. Об этом сообщают организаторы.

Организаторами конкурса выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Всемирный конгресс татар.

Работы принимаются до 1 ноября 2019 года включительно. Адрес оргкомитета: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, 38/5, каб. 301, Управление информационной службы и связям по СМИ Всемирного конгресса татар, с пометкой «Конкурс «Татар рухы һәм каләм».

По почте работы отправлять на адрес: 420111, Республика Татарстан, г.Казань, пл. Свободы, 1, исполком Всемирного конгресса татар.

Ранее «Татар-информ» сообщало о старте II Всероссийского конкурса фотографии топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной России», за лучшие работы в котором полагаются денежные призы.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.