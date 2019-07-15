Семерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии разместят в медучреждениях Челнов

(Набережные Челны, 15 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Администрация Набережных Челнов совместно с Министерством здравоохранения и Центром медицины катастроф РТ ведет работу по перевозке семерых пострадавших в аварии в Башкирии в лечебные учреждения Автограда. Об этом стало известно на брифинге с участием мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

Известно, что среди пострадавших 13-летний Радмир Галимов. Он будет доставлен в Камский медицинский детский центр. Еще шестерых доставят в БСМП.

Остальные пострадавшие, состояние которых не позволяет их перевезти, останутся в медицинских учреждениях Башкирии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером татарстанский автобус с 39 пассажирами попал в страшное ДТП в Башкирии. Жертвами аварии стали 6 человек.





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