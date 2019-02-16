Борис Менделевич поддержал идею ввести дополнительный выходной для прохождения диспансеризации

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Инициативу Минтруда РФ, который предложил ввести дополнительный выходной для прохождения диспансеризации, поддержал депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич. Об этом врач-психиатр рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Полностью поддерживаю данную инициативу, потому что многие серьезные болезни на ранней стадии могут протекать незаметно, но диспансеризация позволит выявить их. И 30-40 минут на медосмотр — это ничто по сравнению с тем, какие последствия могут возникнуть», — пояснил Менделевич.

Работодатель и поликлиника должны быть в контакте, отметил парламентарий. Это нужно, чтобы руководитель точно знал — его сотрудник в выходной день позаботился о своем здоровье.

Ранее Минтруд РФ предложил раз в год предоставлять россиянам от 40 лет дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Кроме того, с июля этого года россияне старше 40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно. При этом диспансеризация граждан в возрасте от 18 до 39 лет проводится раз в три года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.