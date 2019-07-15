У россиян может появиться еще один выходной

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Минтруд РФ предлагает раз в год предоставить россиянам дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на инициативу ведомства и собственные источники.

Сейчас работодатель обязан предоставлять для прохождения ежегодной диспансеризации два выходных людям пенсионного и предпенсионного возраста. Теперь предлагается отводить один день для медосмотра и сотрудников до 40 лет.

Однако для этих целей могут предоставить два или даже три выходных, считают в Академии труда и социальных отношений. «Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», — отметил проректор академии Александр Сафонов.

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