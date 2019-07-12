В селе Кият Буинского района открылась универсальная спортивная площадка

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Универсальная спортивная площадка для игр в волейбол и баскетбол открылась в селе Кият Буинского района. Новый спортивный объект расположился на улице Центральной, сообщает пресс-служба Буинского района РТ.



Торжественное открытие состоялось при участии главы Буинского района Марата Зяббарова, начальника Управления по делам молодежи, спорту и туризму Евгения Илюшина, главы Киятского сельского поселения Марины Храмовой и других. Руководитель района пожелал, чтобы площадка никогда не пустовала, а киятчанам – новых спортивных побед в районных и республиканских соревнованиях.



После торжественной части состоялась товарищеская игра по волейболу среди команд юношей и девушек – в спортивном состязании приняли участие 120 человек.



Объект представляет собой площадку для занятий волейболом и баскетболом с искусственным покрытием.

Кроме того, спортивная площадка имеет ограждение спортивных зон, а также оборудована искусственным освещением для занятий физкультурой и спортом в темное время суток.



Спортивный объект стал четвертой спортивной площадкой, оборудованной в сельских поселения нашего района. Аналогичные спортивные площадки обустроены в селах Старый Студенец, Рунга, Адав-Тулумбаево Буинского района. В текущем году также запланировано строительство площадки в селе Верхние Лащи.

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