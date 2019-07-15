Студенческий образовательный «Лига форум» впервые проведет смену для старост академгрупп

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Студенческий образовательный «Лига форум» с этого года впервые активно начал работать со старостами академических групп в вузах и ссузах. Об этом рассказал первый замминистра по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов на пресс-конференции ИА «Татар-информ».

«Самое интересное новаторство этого форума, как мне кажется, — то, что „Лига студентов“ собирает старост. Фактически со всей республики приедут старосты групп, которые на расстоянии вытянутой руки в ежедневном режиме взаимодействуют со студенчеством, организуя его и понимая как никто другой повседневные запросы студентов», — сказал замглавы республиканского ведомства.

«Лига форум» в этом году включает три смены, одна из которых — «Лидеры» — полностью посвящена развитию лидерского потенциала старост. Она пройдет с 25 по 29 июля в Болгарском-музее заповеднике.

«В этом году на следующие годы мы хотим усилить работу со старостами, потому что они не понимают свой потенциал. При этом староста является, наверное, самым главным человеком в академической группе, который не просто связывает администрацию и студентов, а является лидером и должен быть авторитетом для своих товарищей», — считает президент «Лиги студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов.

Студенческий образовательный форум создан в Татарстане с 2014 года. После ребрендинга он получил новое название «Лига форум», под которым пройдет впервые. Проект также сменил берег Свияги в Верхнеуслонском районе на город Болгар.

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