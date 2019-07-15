Студенческий «Лига форум» впервые сменил берег Свияги на Болгарский заповедник

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Организаторы сменили локацию студенческого образовательного форума «Лига форум» на Болгарский музей-заповедник, чтобы участники из других регионов увидели культурное и историческое богатство Татарстана. Об этом рассказал первый замминистра по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

«Одним из определяющих факторов [при смене локации] было продвижение наших памятников культурного наследия. Учитывая, что будет большое количество молодежи из других регионов, мы хотим, чтобы она увидела, каким историческим и культурным наследием обладает наша республика», — сказал замглавы республиканского ведомства.

Участниками форума станут свыше 2 тыс. молодых людей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Крыма, Екатеринбурга, Волгограда и других российских городов. Организаторы отобрали лучшие заявки студентов и абитуриентов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций.

После ребрендинга Студенческий образовательный форум получил новое название «Лига форум». С момента основания пять лет назад он проходил в Верхнеуслонском районе Татарстана на берегу реки Свияга.

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