В центре «Ярдэм» открываются курсы по реабилитации глухонемых и слабослышащих людей

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). 17 июля в Казани в учебно-реабилитационном центре НИБФ «Ярдэм» открываются реабилитационные курсы по проекту «Говорящие руки», который направлен на реабилитацию инвалидов с проблемами по слуху. Об этом сообщает пресс-служба Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм».

«Курсы реабилитации проходят на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В течение 10 дней участники будут обучаться компьютерной графике, прикладным искусствам и домоводству, смогут посетить культурные и спортивные мероприятия, получить индивидуальные юридические консультации. Также реабилитанты получат сеансы массажа, ЛФК.

В течение учебного года для глухонемых и слабослышащих людей проводятся лекции на духовные темы с сурдопереводом. В воскресенье глухонемых и слабослышащих учат читать Коран, а в пятницу всех ждут на пятничный вагаз с сурдопереводом.

Торжественное открытие курсов состоится 17 июля в 10 утра по адресу: г. Казань, ул. Серова 4 А.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что директор учебно-реабилитационного центра Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм», вице-президент фонда Малика Гельмутдинова получила звание «Почетный гражданин Казани».

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