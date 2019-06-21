Ильсур Метшин поздравил директора благотворительного фонда «Ярдэм» с присвоением почетного звания

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил директора учебно-реабилитационного центра Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм», вице-президента фонда Малику Гельмутдинову с присвоением звания «Почетный гражданин Казани», направив ей поздравительную телеграмму. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ильсур Метшин сообщил, что решение о присвоении звания было принято депутатами в ходе XXXIV сессии Казгордумы 20 июня 2019 года.

«Это признание ваших выдающихся заслуг и высокого авторитета. Сердечно поздравляю Вас с этим знаменательным событием», — сказал мэр и пожелал Малике Гельмутдиновой крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.

Он добавил также, что награда будет вручена в День города 30 августа.

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