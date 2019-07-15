Задержан мужчина, который угрожал взорвать многоквартирный дом в Казани

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Дебошира, который закрылся в квартире и грозился взорвать дом, задержали, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с места событий.

В пресс-службе МВД по РТ сообщили, что ЧП произошло сегодня днем в одном из домов по улице Минская.

«Сегодня в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение, что один из жильцов многоэтажного дома по улице Минская заперся в своей квартире и включил газовые конфорки. Была проведена эвакуация 39 жильцов дома, перекрыты газовые стояки. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел полиции», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в доме № 44 по Минской мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать дом.

Жильцы многоэтажки рассказали, что около полудня почувствовали запах газа и позвонили в экстренные службы. Позже их попросили покинуть свои квартиры.



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