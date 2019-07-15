(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Казани мужчина закрылся в квартире и угрожает взорвать дом. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

«Мужчина закрылся в доме № 44 по улице Минская. Угрожает взорвать в доме газ», – рассказал агентству собственный источник.

Как сообщает корреспондент «Татар-информ» с места событий, жильцы дома почувствовали запах газа и вызвали спасателей, после чего стало известно, что на 10-м этаже многоэтажки их сосед запер двери и стал угрожать взрывом. Представители экстренных служб эвакуировали жителей подъезда.

Сейчас место ЧП оцеплено, работают представители экстренных служб. Подробности происшествия устанавливаются.

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