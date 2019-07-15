Татар-информ

15 июля 2019, 10:12

Общество

Лучшие работы II Всероссийского фотоконкурса «Энергетика современной России» получат денежный приз

Общество

Лучшие работы II Всероссийского фотоконкурса «Энергетика современной России» получат денежный приз

Цель конкурса – демонстрация современного состояния и развития топливно-энергетического комплекса и его особенностей.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Жителей республики приглашают принять участие во II Всероссийском конкурсе фотографии топливно-энергетического комплекса «Энергетика современной России». Целями конкурса являются демонстрация современного состояния и развития ТЭК и его особенностей, значимости российской промышленности в жизни страны, привлечение внимания к существующим проблемам и поиску их решений.

Участником может стать гражданин любой страны мира и любого возраста.

Работы принимаются по следующим номинациям: «Историческая фотография», «Око природы», «Мастер своего дела», «День из жизни», «Инновации», «Быстрее, выше, сильнее», «Редкий кадр», «Приз зрительских симпатий». Для начинающих фотографов до 14 лет предусмотрена отдельная номинация «Юные таланты».

Выставка лучших работ, а также награждение победителей и призеров конкурса планируются в рамках проведения Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2-5 октября 2019 года. Авторы работ, победивших в каждой номинации, будут награждены денежными призами.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут министр энергетики Российской Федерации Новак Александр Валентинович, первый заместитель министра энергетики РФ Текслер Алексей Леонидович, директор ООО «Выставочное объединение «Центральный дом художника» Бычков Василий Владимирович, генеральный директор АО «Коммерсантъ» Желонкин Владимир Борисович, директор объединённой дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Штоль Александр Юрьевич, генеральный директор ФГБУК «ГМВЦ «РОСФОТО» Коловский Захар Михайлович, генеральный директор ЗАО «Интерфакс» Комиссар Михаил Витальевич, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Мартынов Виктор Георгиевич, генеральный директор ФГУП «ИТАР-ТАСС» Михайлов Сергей Владимирович, руководитель ЦСИ «Винзавод» Троценко Софья Сергеевна, директор Мультимедиа Арт Музея/ музея «Московский Дом фотографии» Свиблова Ольга Львовна.
Организатором конкурса выступает Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации.

Заявки от участников принимаются до 31 июля 2019 года.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://photo-tek.ru/ и по телефонам +7(499) 507-82-25, +7(903) 791-41-73.

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