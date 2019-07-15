Татарстанская бадминтонистка победила на международном турнире White Nights

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Татарстанская спортсменка Евгения Косецкая стала победительницей международного турнира по бадминтону White Nights, который состоялся с 10 по 14 июля в Гатчине. Об этом сообщает Федерация бадминтона РТ.

«Студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма поднялась на высшую ступень пьедестала в женском одиночном разряде», — говорится в сообщении.

В ходе соревнований Косецкая обыграла представительниц Сингапура, России, США и Индии, а в матче за первое место обошла Юкино Накаи из Японии со счетом 3:0 (22:24; 21:12; 21:12).

Ранее «Татар-ифнорм» сообщало, что Евгения Косецкая завоевала «бронзу» в женском одиночном разряде на II Европейских играх в Минске.

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