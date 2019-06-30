Бадминтонистка из Татарстана взяла «бронзу» на Европейских играх

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Бадминтонистка из Татарстана Евгения Косецкая заняла третье место в женском одиночном разряде на II Европейских играх в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В полуфинале татарстанка уступила датчанке Мие Блихфельдт со счетом 0:2. Вторая бронзовая медаль досталась другой представительнице Дании – Лине Кьерсфельдт, пропустившей в финал Кирсти Гилмур из Великобритании (1:2).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Косецкая стала победительницей проходившего в Казани Кубка России по бадминтону,

II Европейские игры стартовали в столице Беларуси Минске 21 июня и завершатся сегодня, 30 июня. Примерно 4 тыс. атлетов претендуют на 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Татарстан в составе сборной России представляют четыре спортсмена.

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