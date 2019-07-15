(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Восемь человек, пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии, готовят к эвакуации в Татарстан, сообщает «Башинформ».

«Восемь пострадавших в автокатастрофе в Архангельском районе готовят к эвакуации санитарным транспортом в больницы Татарстана», – сообщает агентство со ссылкой на и. о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

По его словам, первичную медпомощь оказали пострадавшим на базе архангельской и кармаскалинской ЦРБ. Одного ребенка доставили в Уфу в РДКБ, он находится в стабильном состоянии.

«Еще один человек находится в тяжелом состоянии, у него сочетанные травмы головы, конечностей, перелом таза. Утром его прооперировали, установили систему фиксации костей и обработали раны», – рассказал агентству Забелин.

Еще двоих пациентов пока транспортировать нельзя. Как только их состояние позволит, их также отправят в Татарстан.

«Наши коллеги из Татарстана высказали пожелание о лечении пострадавших, кроме того, учитывается и мнение пациентов. Дома, как известно, и стены лечат. Стоит отметить, что мы готовы оказывать помощь вплоть до выписки», – сказал Максим Забелин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера в Башкирии перевернулся автобус, следовавший в Набережные Челны. В результате аварии шесть человек погибли, 21 пассажир пострадал.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.