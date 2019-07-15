Елена Кривопатре

15 июля 2019, 10:33

Происшествия

Владельцы автобуса, который перевернулся в Башкирии, выплатят компенсации пострадавшим

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Происшествия

Владельцы автобуса, который перевернулся в Башкирии, выплатят компенсации пострадавшим

Фото: соцсети

Исполнительный директор «Альтекса» сообщил, что водитель автобуса был одним из лучших в компании.

(Казань, 15 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Набережночелнинская компания «Альтекс», которой принадлежит автобус, перевернувшийся сегодня на трассе в Башкирии, выплатит компенсации пострадавшим пассажирам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил исполнительный директор организации Ленар Уразбахтин.

Автобус следовал из Башкирии в Набережные Челны по частному заказу группы туристов, сообщил сотрудник компании.

«Автобус наняла группа, которая ездила на сплав. Пассажиры были застрахованы. Суммы страховых выплат определит страховая компания. Также от нашей организации будет выплачена поддержка», – сообщил Уразбахтин.

По словам исполнительного директора, к водителю за все время работы никаких претензий не было. Несмотря на то, что за ним числится 18 административных нарушений, крупных среди них не было, добавил он.

«Водитель пришел к нам работать из МУП "Электротранспорт", где управлял большим автобусом. У нас он работает около двух лет – никаких нареканий к нему не было, это один из лучших наших водителей», – рассказал Ленар Уразбахтин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера в Башкирии перевернулся автобус, следовавший в Набережные Челны. В результате аварии шесть человек погибли, 21 пассажир пострадал.


 

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