Минниханов поручил Минздраву РТ оказать помощь пострадавшим после крушения автобуса в Башкортостане

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Врачи Татарстана окажут всю необходимую помощь пострадавшим в аварии с автобусом в Башкортостане, соответствующее поручение сегодня дал Президент РТ Рустам Минниханов, сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Рустам Нургалиевич Минниханов взял ситуацию под личный контроль. Им даны все соответствующие поручения Министерству здравоохранения РТ для оказания необходимой помощи пострадавшим и их транспортировки в лечебные учреждения Татарстана. По данным Минздрава, сегодня будет организована перевозка всех пострадавших, которым разрешена транспортировка. В случае необходимости по поручению Президента РТ будет подключена санитарная авиация», – сказала Галимова.

По ее словам, Рустам Минниханов поблагодарил башкирских коллег за оперативно оказанную помощь всем пострадавшим. Соответствующая телеграмма направлена в адрес главы Башкортостана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в перевернувшемся в Башкирии автобусе погибли шесть человек, еще 21 доставили в больницы. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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