(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Следком расследует обстоятельства гибели ребенка, утонувшего в пруду в Азнакаевском районе, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся и другие мероприятия, направленные на установление обстоятельств трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Ильбяково двое мальчиков отправились купаться в пруду. В какой-то момент один из детей начал тонуть. Его друг позвал на помощь рыбаков, они вытащили семилетнего ребенка из воды, но было уже поздно.

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