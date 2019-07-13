(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). В Азнакаевском районе РТ в пруду утонул ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 14.36 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в водоеме у села Ильбяково утонул ребенок», – уточнили в пресс-службе МЧС.

В 17.22 спасатели ПСП «Альметьевск» обнаружили тело мальчика в пяти метрах от берега на дне. Погибшего семилетнего ребенка подняли на поверхность и передали полицейским.

Как установили спасатели, трое детей пошли купаться на местный водоем. Один из детей начал тонуть. Испуганные ребята обратились за помощью к рыбаку, но было уже поздно.



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