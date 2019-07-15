Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертельным ДТП с автобусом из РТ в Башкирии

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Instagram выразил соболезнования в связи со смертельной аварией татарстанского автобуса в Башкортостане.

В Архангельском районе соседней республики вчера вечером опрокинулся автобус из Татарстана, в нем было 39 пассажиров. В аварии погибли шестеро из них, в больницы доставили 21 человека.

«Дорожная трагедия унесла жизни людей. Есть пострадавшие, в их числе дети. Желаю им скорейшего выздоровления! Семьям и близким погибших выражаю свои глубочайшие соболезнования. Юлларыгыз имин булсын, якыннарыгызны саклагыз!» — написал Рустам Минниханов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что после произошедшего ДТП в Башкирии возбуждено уголовное дело.

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