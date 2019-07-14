(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Шесть человек погибли и семь пострадали в ДТП с автобусом из Татарстана в Башкирии. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республики Башкортостан.

«По предварительной информации в автобусе находились 39 пассажиров и водитель. На данный момент есть информация о шести погибших. Еще семь человек получили различные травмы, из них два ребенка», – рассказали в МЧС.

На месте аварии работают силы и средства МЧС России, врачи и полиции. В ГУ МЧС России по РБ организована работа оперативного штаба, на место ДТП выехали психологи министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что автобус следовал по маршруту Мендигулово – Челны. В районе поселка Ирныкши транспортное средство вылетело с проезжей части и перевернулось.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.