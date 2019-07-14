Автобус из Татарстана с 39 пассажирами опрокинулся в Башкирии, есть пострадавшие

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Сегодня вечером в Архангельском районе Башкортостана опрокинулся автобус из Татарстана King Long XMQ с 39 пассажирами. Об этом сообщает «Башинформ».

Инцидент произошел в районе села Ирныкши на 54-м км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк. «<...> водитель допустил съезд автобуса с дороги в кювет. Есть пострадавшие», – пояснили в пресс-службе ГИБДД Башкортостана.

Автобус следовал из Белорецка в Уфу, а затем должен был направиться в Набережные Челны, отмечает РИА Новости.

На месте аварии работают представители Госавтоинспекции и МЧС, медики. Обстоятельства случившегося уточняются. По предварительной информации, погибли пять человек и еще пять пострадали.

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