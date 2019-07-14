После седьмого этапа «КАМАЗ-Мастер» стал лидером «Шелкового пути»

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). После восьмого этапа ралли-марафона «Шелковый путь-2019» команда «КАМАЗ-Мастер» превратилась в лидера гонки. Первые три места по итогам спецучастка заняли челнинские экипажи, сообщает пресс-служба команды.

«Китайские пески и дюны, через которые проходил маршрут, знакомы камазовцам по прошлым гонкам. Плюс ко всему преодоление таких препятствий – один из козырей российской команды», – отмечают челнинцы. Но дело было не только в этом. Бывший лидером гонки белорус Сергей Вязович из «МАЗ-Спортавто» при попытке преодолеть дюну перевернулся. Поврежденная машина не смогла продолжить движение, и спортсмен сошел с дистанции.

В результате первым финишировал экипаж Антона Шибалова. Он преодолел спецучасток на этапе Даланзадгад – Алашань за 4 часа 23 минуты и 7 секунд. В генеральной классификации Шибалов также поднялся на первое место.

Вторым пришел к финишу Айрат Мардеев, отставший от лидера на 8 минут 1 секунду, третий результат показал Андрей Каргинов, отставание которого составило 8 минут 35 секунд. Сергей же Куприянов на газодизельном «КАМАЗе» стал шестым, отстав на 44 минуты 34 секунды. В абсолютном зачете Каргинов, Мардеев и Куприянов поднялись на одну позицию, заняв второе, третье и пятое места соответственно.

Завтра участникам ралли предстоит сложный девятый этап «Шелкового пути» Алашань – Цзяюйгуань протяженностью 501 км, из которых на спецучасток придется 290 км по пескам и дюнам.

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