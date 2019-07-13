Казань может в следующем году принять переходной турнир по регби для участия в Олимпиаде

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В 2020 году Казань может принять переходной женский турнир по регби-7 для участия в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщил сегодня председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

«Теперь сборной России предстоит сыграть в переходном турнире для попадания на Олимпиаду, и мы уже завтра начнём думать о том, чтобы он прошел в Казани, на Центральном стадионе. Чтобы девчонки почувствовали это поле, и у них появилась спортивная злость», – заявил спортивный функционер.

Участие в турнире национальная сборная примет из-за того, что уступила в финальном матче Европейских отборочных соревнований сборной Англии.

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