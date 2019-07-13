Фиаско на турнире в Казани: женская сборная России по регби-7 не добыла путевку на Олимпиаду в Токио

(Казань, 14 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Женская сборная России по регби-7 не сумела добыть путевку на Олимпийские игры 2002 года, которые пройдут в Токио. В финальном поединке россиянки оказались слабее представительниц сборной Англии, проиграв им со счетом 19:0.

Для поддержания фестивального формата команды играли два тайма по семь минут, быстро сменяя друг друга и не давая зрителям устать.

В четвертьфинале команда России в пух и прах разнесла сборную Италии, обыграв ее со счетом 44:0.

Поддержка со стороны болельщиков была по-настоящему бешеной: крики, звуки вувузел, свист, гул. При этом она была направлена не только на представительниц национальной сборной, но и на гостий турнира.

В полуфинальном этапе россиянок поджидали испанки, настроенные воинственнее испанок. Лишь на последней секунде первого тайма хозяйкам удалась открыть счет. Отыгралась сборная Испании довольно быстро, уже в середине второго тайма. Впрочем, капитан команды России Алена Михальцова взяла инициативу в свои руки и, оторвавшись ото всех соперниц, достаточно легко занесла мяч в зачетную зону испанок.

В финале россиянок уже поджидали англичанки. Ранее они с трудом одолели представительниц сборной Франции, победив со счетом 14:12. Борьба шла до самого конца матча, и французским спортсменкам совсем чуть-чуть не хватило до камбэка. Тем не менее по результатам матча за третье место против испанок они сумели завоевать медали.

Финальный матч оказался довольно сложным для сборной России. Только в концовке тайма подопечным Андрея Кузина удалось выйти на чужую половину поля. Однако счет так и остался не открытым.

Размочили его гостьи – практически сразу же после стартового свистка на второй тайм англичанки занесли мяч в зачетную зону России. Вскоре это повторилось дважды, и результат – поражение 19:0.

Команда – победитель соревнований напрямую попадает на Олимпиаду 2020 в Японии, а сборные, занявшие второе и третье места, поборются за попадание в следующем раунде турнира.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.