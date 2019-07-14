В Горкинско-Ометьевском лесу казанцам расскажут о дизайне вымышленных миров

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Показ лекции от Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» состоится завтра, 15 июля, в онлайн-парке Горкинско-Ометьевского леса, сообщают организаторы.



Гости события узнают о новых визуальных инструментах кинематографического повествования и о дизайне вымышленных миров. Лектором выступит режиссер, художник-аниматор и скульптор Дуглас Олсен. Он известен как художник раскадровки в мультсериалах «Рик и Морти» и «Братья Вентура», а также в художественном фильме «Соник в кино».



Лекция пройдет на английском языке с синхронным переводом. Начало мероприятия запланировано на 19 часов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Горкинско-Ометьевском лесу с 1 по 26 июля ежедневно открыт онлайн-парк. В открытом уличном амфитеатре в течение месяца проходят онлайн-трансляции лекций, мастер-классы и семинары. В эти же даты проводятся кинопоказы.

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