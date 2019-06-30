В Горкинско-Ометьевском лесу откроется онлайн-парк

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Горкинско-Ометьевском лесу запускается онлайн-парк, который будет работать с 1 по 26 июля ежедневно с десяти утра до 11 часов вечера. Все желающие смогут бесплатно посетить интерактивную площадку с зоной коворкинга и онлайн-кинотеатром на территории контейнерного центра Cube, сообщают организаторы.



В открытом уличном амфитеатре в течение месяца пройдут онлайн-трансляции лекций, мастер-классов и семинаров с участием спикеров просветительского проекта Arzamas и института «Стрелка» –докладчики расскажут о литературе, искусстве, истории и архитектуре. Также для гостей подготовлена большая кинопрограмма.



Так, на площадке в первые дни показов будут демонстрироваться вестерн «Братья Систерс», драма «128 ударов сердца в минуту», байопик «Брексит», а также фильм-участник Каннского кинофестиваля «Бьютифул». Кроме того, в онлайн-парке состоятся показы лучших короткометражных лент из программы Фестиваля уличного кино прошлого года.



В уикенды на площадке пройдут вечеринки под открытым небом с участием популярных диджеев. 5 и 6 июля жителей и гостей Казани приглашают на выступления DJ Ksenia Palitova и Dj Sina. А в свободное от событий время в онлайн-парке будет работать зона коворкинга с бесплатным Wi-Fi на скорости 4G, розетками и станциями подзарядки для мобильных устройств.

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