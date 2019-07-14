Минсельхоз РФ прогнозирует валовой сбор зерна в 2019 году в объеме 118 млн тонн

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). По прогнозам Министерства сельского хозяйства России, в текущем году урожай зерновых в стране ожидается в объеме около 118 млн тонн, в том числе пшеницы до 75 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как считают в министерстве, такой валовой сбор зерна позволит России обеспечить не только внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост поставок сельхозпродукции на внешние рынки.

Чтобы нарастить объемы поставок продукции АПК за рубеж, в этом году увеличены посевные площади основных экспортно ориентированных культур – пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и сои. Помимо всего прочего в стране увеличены и площади озимых культур – они занимают свыше 17 млн гектаров, что больше, чем в 2018 году.

Согласно данным Минсельхоза РФ, к началу второй декады июля в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади свыше 5,7 млн га, намолочено почти 23 млн тонн зерна при урожайности 40,7 центнера с гектара.

Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании агротехнологической выставки «Всероссийский день поля – 2019», которое состоялось в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете, многие субъекты Федерации показывают хорошую динамику работы по наращиванию объемов производства сельхозпродукции, совершенствованию технологий, сохранению и увеличению посевных площадей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришата Хабипова, в текущем году в республике валовой сбор зерна может достичь 5 млн тонн.

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